Три человека ранены в результате вражеской атаки на Шевченковское в Запорожской области
Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Шевченковскому в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В результате атаки разрушен частный дом, уничтожен автомобиль, возник пожар.
Кроме того, ранения получили 94- и 68-летние женщины, а также 68-летний мужчина. Им оказана вся необходимая помощь.
Что предшествовало
Напомним, утром 28 июня 2026 года войска РФ нанесли удары по Запорожью. По последним данным, известно об одном погибшем и 11 раненых, 5-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.
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