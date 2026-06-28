Три человека ранены в результате вражеской атаки на Шевченковское в Запорожской области

Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Шевченковскому в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В результате атаки разрушен частный дом, уничтожен автомобиль, возник пожар.

Кроме того, ранения получили 94- и 68-летние женщины, а также 68-летний мужчина. Им оказана вся необходимая помощь.

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Что предшествовало

Напомним, утром 28 июня 2026 года войска РФ нанесли удары по Запорожью. По последним данным, известно об одном погибшем и 11 раненых, 5-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

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