Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Шевченківське на Запоріжжі

Російські війська ударили керованою авіабомбою по Шевченківському в Запорізькому районі Запорізької області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Унаслідок атаки зруйнований приватний будинок, знищена автівка, виникла пожежа.

Крім того, поранень дістали 94 та 68-річна жінки, а також чоловік 68 років. Їм надана уся необхідна допомога.

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Що передувало

Нагадаємо, зранку 28 червня 2026 року війська РФ завдали ударів по Запоріжжю. За останніми даними, відомо про одного загиблого та 11 поранених, 5-річний хлопчик перебуває у важкому стані.

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