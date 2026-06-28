Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Шевченківське на Запоріжжі
Російські війська ударили керованою авіабомбою по Шевченківському в Запорізькому районі Запорізької області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Унаслідок атаки зруйнований приватний будинок, знищена автівка, виникла пожежа.
Крім того, поранень дістали 94 та 68-річна жінки, а також чоловік 68 років. Їм надана уся необхідна допомога.
Що передувало
Нагадаємо, зранку 28 червня 2026 року війська РФ завдали ударів по Запоріжжю. За останніми даними, відомо про одного загиблого та 11 поранених, 5-річний хлопчик перебуває у важкому стані.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль