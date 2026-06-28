Тысячелетие Лавры Украина встретит достойно, — Зеленский
Уже в августе этого года Киево-Печерской лавре исполнится 975 лет со дня основания.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это особый рубеж, ведь пройдет всего одно поколение - и украинцы на этой земле будут отмечать тысячелетие Лавры. Наша национальная святыня наряду с Софией, Спасо-Преображенским собором Чернигова и другими свидетелями тысячелетнего существования Киевской Руси - все это вместе окончательно подтверждает тот факт, что корни украинцев на этой земле непостижимы, прочны и самобытны", - подчеркнул глава государства.
По его словам, такие даты, как тысячелетие Лавры, Украина встретит достойно.
"И подготовку начнём уже сегодня. Ведь речь идёт о долгом и кропотливом процессе. Это обновление и сохранение десятков памятников культуры, музейных коллекций, сооружений Лавры, нашего великого наследия - одного из мировых центров христианства. Это требует большой и совместной работы, которую мы начинаем сегодня. И тысячелетие Лавры мы должны встретить в единстве, которое укрепляет и защищает наш народ и наше государство. Соответствующий указ об этом я подписываю здесь и сейчас", - добавил Зеленский.
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