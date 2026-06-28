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Тысячелетие Лавры Украина встретит достойно, — Зеленский

Тысячелетие Лавры

Уже в августе этого года Киево-Печерской лавре исполнится 975 лет со дня основания.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это особый рубеж, ведь пройдет всего одно поколение - и украинцы на этой земле будут отмечать тысячелетие Лавры. Наша национальная святыня наряду с Софией, Спасо-Преображенским собором Чернигова и другими свидетелями тысячелетнего существования Киевской Руси - все это вместе окончательно подтверждает тот факт, что корни украинцев на этой земле непостижимы, прочны и самобытны", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, такие даты, как тысячелетие Лавры, Украина встретит достойно.

"И подготовку начнём уже сегодня. Ведь речь идёт о долгом и кропотливом процессе. Это обновление и сохранение десятков памятников культуры, музейных коллекций, сооружений Лавры, нашего великого наследия - одного из мировых центров христианства. Это требует большой и совместной работы, которую мы начинаем сегодня. И тысячелетие Лавры мы должны встретить в единстве, которое укрепляет и защищает наш народ и наше государство. Соответствующий указ об этом я подписываю здесь и сейчас", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24668) Лавра (462)
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Топ комментарии
+9
Нарешті основні проблеми держави вирішено і можна займатись орденами, лаврами і пам'ятником Мазепі.
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28.06.2026 14:54 Ответить
+7
Так, ми з Томосом, ти, падла, з Термосом.
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28.06.2026 14:57 Ответить
+5
Коли не збагнути "основні проблеми держави", потрібно вчись . Московити найперше!!!! знищують МОВУ, культуру, освіту та іншу ідентичність народу. А потім і виростають котрі думають, що "основні проблеми держави" - "ета калбаса по 2.20".
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28.06.2026 15:03 Ответить

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