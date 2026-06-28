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Тисячоліття Лаври Україна зустріне гідно, - Зеленський

Тисячоліття лаври

Вже в серпні цього року Києво-Печерській лаврі буде 975 років від заснування.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю, інформує Цензор.НЕТ.

"Це особливий рубіж, бо зміниться лише одне покоління - і українці на цій землі будуть відзначати тисячоліття Лаври. Наша національна святиня наряду з Софією, Спасо-Преображенським собором Чернігова та іншими свідками Київської Русі тисячолітнього існування - усе це разом остаточно фіксує факт, що коріння українців на цій землі неосяжне, міцне, своє", - наголосив глава держави.

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За його словами, такі дати, як тисячоліття Лаври, Україна зустріне гідно.

"І підготовку почне вже сьогодні. Адже мова про довгий і кропіткий процес. Це оновлення та збереження десятків пам’яток культури, музейних колекцій, споруд Лаври, нашої великої спадщини - одного зі світових центрів християнства. Це потребує великої та спільної роботи, яку ми починаємо сьогодні. І тисячоліття Лаври маємо так само зустріти у єдності, яка посилює і захищає наш народ і нашу державу. Відповідний указ про це я підписую тут і зараз", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28192) Лавра (342)
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Топ коментарі
+8
Нарешті основні проблеми держави вирішено і можна займатись орденами, лаврами і пам'ятником Мазепі.
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28.06.2026 14:54 Відповісти
+5
Так, ми з Томосом, ти, падла, з Термосом.
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28.06.2026 14:57 Відповісти
+3
Коли не збагнути "основні проблеми держави", потрібно вчись . Московити найперше!!!! знищують МОВУ, культуру, освіту та іншу ідентичність народу. А потім і виростають котрі думають, що "основні проблеми держави" - "ета калбаса по 2.20".
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28.06.2026 15:03 Відповісти

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