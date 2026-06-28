Тисячоліття Лаври Україна зустріне гідно, - Зеленський

Вже в серпні цього року Києво-Печерській лаврі буде 975 років від заснування.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю, інформує Цензор.НЕТ.

"Це особливий рубіж, бо зміниться лише одне покоління - і українці на цій землі будуть відзначати тисячоліття Лаври. Наша національна святиня наряду з Софією, Спасо-Преображенським собором Чернігова та іншими свідками Київської Русі тисячолітнього існування - усе це разом остаточно фіксує факт, що коріння українців на цій землі неосяжне, міцне, своє", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив про запровадження нової державної нагороди - Ордена Європи

За його словами, такі дати, як тисячоліття Лаври, Україна зустріне гідно.

"І підготовку почне вже сьогодні. Адже мова про довгий і кропіткий процес. Це оновлення та збереження десятків пам’яток культури, музейних колекцій, споруд Лаври, нашої великої спадщини - одного зі світових центрів християнства. Це потребує великої та спільної роботи, яку ми починаємо сьогодні. І тисячоліття Лаври маємо так само зустріти у єдності, яка посилює і захищає наш народ і нашу державу. Відповідний указ про це я підписую тут і зараз", - додав Зеленський.

Також читайте: Російські удари пошкодили 740 релігійних споруд по всій Україні, - Зеленський