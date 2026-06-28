Во время атаки РФ на Киев был повреждён фармацевтический завод "Дарница"

Во время российского нападения на Киев в ночь на 28 июня была повреждена фармацевтическая компания "Дарница".

Об этом сообщила член стратегического совета "Дарницы" Екатерина Загорий, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали, касающиеся характера повреждений или последствий", - написала она.

По её словам, погибших и пострадавших среди работников нет, а завод продолжит свою работу.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июня во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар с применением баллистического вооружения.

Утром стало известно, что в результате удара РФ баллистическим оружием по Киеву есть двое пострадавших, в Дарницком районе вспыхнули пожары.

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