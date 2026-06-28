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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Во время атаки РФ на Киев был повреждён фармацевтический завод "Дарница"

поврежден фармацевтический завод "Дарница"

Во время российского нападения на Киев в ночь на 28 июня была повреждена фармацевтическая компания "Дарница".

Об этом сообщила член стратегического совета "Дарницы" Екатерина Загорий, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали, касающиеся характера повреждений или последствий", - написала она.

По её словам, погибших и пострадавших среди работников нет, а завод продолжит свою работу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидированы последствия ночной атаки РФ на Киев: горели гаражи и автомобили. ФОТОрепортаж

Поврежден фармацевтический завод "Дарниця"

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июня во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар с применением баллистического вооружения.

Утром стало известно, что в результате удара РФ баллистическим оружием по Киеву есть двое пострадавших, в Дарницком районе вспыхнули пожары.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве раздались взрывы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами

Автор: 

Киев (26533) обстрел (33391) Дарница (38)
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Топ комментарии
+3
1. Не покупайте, если так считаете.
2. Ссылки на мало-мальски обоснованные подозрения в фальсификациях есть? Дайте, плз.
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28.06.2026 15:45 Ответить
+3
Пока тут же через 15 мин не научимся отвечать по такому же объекту ---- твари будут борзеть и смеяться конечно, что и делают. Закон войны давний ---- воюй методом противника, врага! Это работает очень доходчиво. В белых перчатках на войне победы не бывает. И как всегда вечный закон войны гласит---- победителей не судят!
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28.06.2026 15:54 Ответить
+1
гарний бренд і підробляють
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28.06.2026 15:49 Ответить

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