Під час атаки РФ на Київ пошкоджено фармзавод "Дарниця"

Під час російської атаки на Київ у ніч на 28 червня пошкоджено фармацевтичну компанію "Дарниця".

Про це повідомила членкиня стратегічної ради "Дарниці" Катерина Загорій, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків", - написала вона.

За її словами, загиблих і постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 28 червня під час повітряної тривоги у Києві було чути вибухи. Російські війська завдали ракетного удару із застосуванням балістичного озброєння.

На ранок стало відомо, що через удар РФ балістикою по Києву є двоє постраждалих, здійнялися пожежі у Дарницькому районі.

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