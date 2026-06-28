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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Під час атаки РФ на Київ пошкоджено фармзавод "Дарниця"

пошкоджено фармзавод "Дарниця"

Під час російської атаки на Київ у ніч на 28 червня пошкоджено фармацевтичну компанію "Дарниця".

Про це повідомила членкиня стратегічної ради "Дарниці" Катерина Загорій, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків", - написала вона.

За її словами, загиблих і постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано наслідки нічної атаки РФ на Київ: горіли гаражі та автомобілі. ФОТОрепортаж

Пошкоджено фармзавод "Дарниця"

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 28 червня під час повітряної тривоги у Києві було чути вибухи. Російські війська завдали ракетного удару із застосуванням балістичного озброєння.

На ранок стало відомо, що через удар РФ балістикою по Києву є двоє постраждалих, здійнялися пожежі у Дарницькому районі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи лунали у Києві: Росія атакувала балістикою

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Київ (20965) обстріл (34744) Дарниця (102)
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Топ коментарі
+8
1. Не покупайте, если так считаете.
2. Ссылки на мало-мальски обоснованные подозрения в фальсификациях есть? Дайте, плз.
показати весь коментар
28.06.2026 15:45 Відповісти
+7
Пока тут же через 15 мин не научимся отвечать по такому же объекту ---- твари будут борзеть и смеяться конечно, что и делают. Закон войны давний ---- воюй методом противника, врага! Это работает очень доходчиво. В белых перчатках на войне победы не бывает. И как всегда вечный закон войны гласит---- победителей не судят!
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28.06.2026 15:54 Відповісти
+6
Поки на болотах сплять білльш-менш спокійно - нам спокою не буде..ці п@дари ночером знову пробували Борти розвалити - у пропагандонів ж блакитна мрія - щоб Київ гівном заплив..
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28.06.2026 16:00 Відповісти

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