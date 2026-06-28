Під час атаки РФ на Київ пошкоджено фармзавод "Дарниця"
Під час російської атаки на Київ у ніч на 28 червня пошкоджено фармацевтичну компанію "Дарниця".
Про це повідомила членкиня стратегічної ради "Дарниці" Катерина Загорій, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків", - написала вона.
За її словами, загиблих і постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у ніч на 28 червня під час повітряної тривоги у Києві було чути вибухи. Російські війська завдали ракетного удару із застосуванням балістичного озброєння.
На ранок стало відомо, що через удар РФ балістикою по Києву є двоє постраждалих, здійнялися пожежі у Дарницькому районі.
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