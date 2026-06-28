Удар РФ балістикою по Києву: двоє постраждалих, здійнялися пожежі у Дарницькому районі
У ніч проти неділі, 28 червня 2026 року, війська РФ кількома хвилями атакували Київ із застосуванням балістичних ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Що вже відомо?
Як інформує очільник КМВА Тимур Ткаченко, у Дарницькому районі за декількома адресами було зафіксовано пожежі внаслідок атаки.
Також фіксувалась пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горіла СТО. Також горіла нежитлова будівля.
Станом на ранок відомо про двох постраждалих через ворожу атаку.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у ніч на 28 червня під час повітряної тривоги у Києві було чути вибухи. Російські війська завдали ракетного удару із застосуванням балістичного озброєння.
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