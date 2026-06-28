Удар РФ балістикою по Києву: двоє постраждалих, здійнялися пожежі у Дарницькому районі

У ніч проти неділі, 28 червня 2026 року, війська РФ кількома хвилями атакували Київ із застосуванням балістичних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Що вже відомо?

Як інформує очільник КМВА Тимур Ткаченко, у Дарницькому районі за декількома адресами було зафіксовано пожежі внаслідок атаки.

Також фіксувалась пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горіла СТО. Також горіла нежитлова будівля.

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Станом на ранок відомо про двох постраждалих через ворожу атаку.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 28 червня під час повітряної тривоги у Києві було чути вибухи. Російські війська завдали ракетного удару із застосуванням балістичного озброєння.

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