Удар РФ баллистическим оружием по Киеву: двое пострадавших, вспыхнули пожары в Дарницком районе
В ночь на воскресенье, 28 июня 2026 года, войска РФ в несколько этапов атаковали Киев с применением баллистических ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Что уже известно?
Как сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко, в Дарницком районе по нескольким адресам были зафиксированы пожары в результате атаки.
Также был зафиксирован пожар возле жилого дома, по другому адресу горела СТО. Кроме того, горело нежилое здание.
По состоянию на утро известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июня во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар с применением баллистического вооружения.
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