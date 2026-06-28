Удар РФ баллистическим оружием по Киеву: двое пострадавших, вспыхнули пожары в Дарницком районе

В ночь на воскресенье, 28 июня 2026 года, войска РФ в несколько этапов атаковали Киев с применением баллистических ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Что уже известно?

Как сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко, в Дарницком районе по нескольким адресам были зафиксированы пожары в результате атаки.

Также был зафиксирован пожар возле жилого дома, по другому адресу горела СТО. Кроме того, горело нежилое здание.

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По состоянию на утро известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки.

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июня во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар с применением баллистического вооружения.

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