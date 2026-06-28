Командира 154 ОМБр Владимира Кононникова нашли мертвым, - ОК "Південь"
В воскресенье, 28 июня, был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. В настоящее время обстоятельства смерти офицера выясняются.
Об этом в социальной сети Facebook сообщили в ОК "Південь", информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование.
В ОК "Південь" отметили, что, по предварительной информации, признаков насилия не выявлено. Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования.
"Командование оперативного командования "Південь" всесторонне содействует работе правоохранительных органов. Просим представителей СМИ и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации и с уважением отнестись к частной жизни семьи погибшего", — говорится в заявлении.
В ОК "Південь" добавили, что полковник Владимир Кононников был преданным Украине и военному делу офицером, ответственным командиром, который заботился о личном составе и нуждах своего военного коллектива.
Командование и личный состав оперативного командования "Південь" также выразили искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам Владимира Кононникова.
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