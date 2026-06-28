УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10452 відвідувача онлайн
Новини Смерть командира 154 омбр Кононнікова
6 667 20

Командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова знайшли мертвим, - ОК "Південь"

Володимир Кононніков

У неділю, 28 червня, було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова. Наразі обставини смерті офіцера з’ясовуються.

Про це в соцмережі фейсбук повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Правоохоронні органи проводять першочергові слідчі дії, призначено службове розслідування.

В ОК "Південь" зазначили, що, за попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування.

"Командування оперативного командування "Південь" всебічно сприяє роботі правоохоронних органів. Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації й поставитися з повагою до приватності родини загиблого", - сказано в заяві.

В ОК "Південь" додали, що полковник Володимир Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу.

Командування та особовий склад оперативного командування "Південь" також висловили щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Володимира Кононнікова.

Читайте також: На фронті загинув фіксер ABC News Максим Осередчук

Автор: 

смерть (6775) військовослужбовці (5278) Кононніков Володимир (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Враховуючи постійний цілодобовий стрес від служби в армії - цілком можливо.
показати весь коментар
28.06.2026 18:48 Відповісти
+2
Отруіли, чи сам отруївся десь, буває, раз нема фізичного впливу. Ще найпоширеніша смерть це інфаркт, після 45 років від фізичного перевантаження звичайне явище.
показати весь коментар
28.06.2026 18:44 Відповісти
+1
Що б ти з'їв, щоби не ...
показати весь коментар
28.06.2026 19:05 Відповісти

Завантаження...

 
 