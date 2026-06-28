Командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова знайшли мертвим, - ОК "Південь"

У неділю, 28 червня, було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова. Наразі обставини смерті офіцера з’ясовуються.

Про це в соцмережі фейсбук повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Правоохоронні органи проводять першочергові слідчі дії, призначено службове розслідування.

В ОК "Південь" зазначили, що, за попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування.

"Командування оперативного командування "Південь" всебічно сприяє роботі правоохоронних органів. Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації й поставитися з повагою до приватності родини загиблого", - сказано в заяві.

В ОК "Південь" додали, що полковник Володимир Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу.

Командування та особовий склад оперативного командування "Південь" також висловили щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Володимира Кононнікова.

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