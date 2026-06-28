Вражеский БпЛА атаковал жилой дом в Шевченковском районе Харькова

В Харькове зафиксирован вражеский удар беспилотником по жилому району.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удар по жилому дому

Вражеский беспилотник атаковал Шевченковский район Харькова. По предварительным данным, зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.

"Очередной вражеский удар БПЛА в Шевченковском районе. По предварительной информации, попадание в многоквартирный жилой дом", — сообщил Синегубов.

Читайте также: За неделю Россия атаковала 15 областей Украины, применив почти 1400 дронов, — Зеленский. ВИДЕО

Последствия атаки и уточнения

Впоследствии стало известно, что в результате удара повреждено остекление окон в доме, а также один автомобиль.

По имеющейся информации, пострадавших нет.

Также сообщается, что ранее в этот день российские войска атаковали Киевский район, в результате чего пострадала женщина.

Читайте также: Враг нанес удар по Запорожью: уже двое погибших и 16 раненых, 5-летний мальчик в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж