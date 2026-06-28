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Вражеский БпЛА атаковал жилой дом в Шевченковском районе Харькова
В Харькове зафиксирован вражеский удар беспилотником по жилому району.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.
Удар по жилому дому
Вражеский беспилотник атаковал Шевченковский район Харькова. По предварительным данным, зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.
"Очередной вражеский удар БПЛА в Шевченковском районе. По предварительной информации, попадание в многоквартирный жилой дом", — сообщил Синегубов.
Последствия атаки и уточнения
Впоследствии стало известно, что в результате удара повреждено остекление окон в доме, а также один автомобиль.
По имеющейся информации, пострадавших нет.
- Также сообщается, что ранее в этот день российские войска атаковали Киевский район, в результате чего пострадала женщина.
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