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Ворожий БПЛА атакував житловий будинок у Шевченківському районі Харкова
У Харкові зафіксовано ворожий удар безпілотником по житловому сектору.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Телеграмі.
Удар по житловому будинку
Ворожий безпілотник атакував Шевченківський район Харкова. За попередніми даними, зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок.
"Черговий ворожий удар БПЛА в Шевченківському районі. За попередньою інформацією, влучання в багатоквартирний житловий будинок", – повідомив Синєгубов.
Наслідки атаки та уточнення
Згодом стало відомо, що внаслідок удару пошкоджено скління вікон у будинку, а також один автомобіль.
За наявною інформацією, постраждалих немає.
- Також повідомляється, що раніше цього дня російські війська атакували Київський район в результаті чого постраждала жінка.
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