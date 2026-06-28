Ворожий БПЛА атакував житловий будинок у Шевченківському районі Харкова

У Харкові зафіксовано ворожий удар безпілотником по житловому сектору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Телеграмі.

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Удар по житловому будинку

Ворожий безпілотник атакував Шевченківський район Харкова. За попередніми даними, зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок.

"Черговий ворожий удар БПЛА в Шевченківському районі. За попередньою інформацією, влучання в багатоквартирний житловий будинок", – повідомив Синєгубов.

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Наслідки атаки та уточнення

Згодом стало відомо, що внаслідок удару пошкоджено скління вікон у будинку, а також один автомобіль.

За наявною інформацією, постраждалих немає.

Також повідомляється, що раніше цього дня російські війська атакували Київський район в результаті чого постраждала жінка.

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