Более тысячи человек погибли из-за сильной жары во Франции, - Reuters
Во время рекордной жары во Франции погибли более 1000 человек. Большинство из них — пожилые люди.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Агентство здравоохранения Франции, сообщает Цензор.НЕТ.
Цифра не окончательная
Агентство общественного здравоохранения Франции предупредило, что эта цифра, скорее всего, увеличится, когда появится более подробная информация о летальных случаях в домах престарелых и частных домах.
Министр здравоохранения Франции Стефани Рист предупредила, что последствия жары могут сказываться еще до 10 дней после снижения температур.
Французское метеорологическое агентство сообщило, что в большинстве регионов страны экстремальная жара уже ослабла, однако в некоторых северо-восточных районах до сих пор действуют предупреждения о высоких температурах.
Поздно вечером 27 июня на некоторые районы Франции обрушились штормы, которые принесли немного более прохладный воздух, но привели к отключениям электроэнергии в тысячах домохозяйств.
В воскресенье днем 36 000 домохозяйств на севере и в центральной Франции остались без света.
Аномальная жара в Европе
Ранее сообщалось, что западную Европу охватила волна экстремальной жары. В ряде стран фиксируются температурные рекорды. В результате аномально высоких температур погибли десятки людей.
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