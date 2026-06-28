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Новости Экстремальная жара в Европе
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Более тысячи человек погибли из-за сильной жары во Франции, - Reuters

Аномальная жара во Франции унесла жизни более 1000 человек

Во время рекордной жары во Франции погибли более 1000 человек. Большинство из них — пожилые люди.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Агентство здравоохранения Франции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Цифра не окончательная 

Агентство общественного здравоохранения Франции предупредило, что эта цифра, скорее всего, увеличится, когда появится более подробная информация о летальных случаях в домах престарелых и частных домах.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист предупредила, что последствия жары могут сказываться еще до 10 дней после снижения температур.

Французское метеорологическое агентство сообщило, что в большинстве регионов страны экстремальная жара уже ослабла, однако в некоторых северо-восточных районах до сих пор действуют предупреждения о высоких температурах.

Поздно вечером 27 июня на некоторые районы Франции обрушились штормы, которые принесли немного более прохладный воздух, но привели к отключениям электроэнергии в тысячах домохозяйств.

В воскресенье днем 36 000 домохозяйств на севере и в центральной Франции остались без света.

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Аномальная жара в Европе

Ранее сообщалось, что западную Европу охватила волна экстремальной жары. В ряде стран фиксируются температурные рекорды. В результате аномально высоких температур погибли десятки людей.

Читайте также: Жара бьет температурные рекорды в Европе: погибли десятки людей, - Reuters

Автор: 

жара (385) смерть (9147) Франция (3750)
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Топ комментарии
+2
Не варто у спеку бухати. Та й у будь-яку погоду теж.
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28.06.2026 20:04 Ответить
+1
Діло йде до кінця світу
Читайте Біблію
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28.06.2026 20:07 Ответить
+1
У Парижі лише близько 25% домогосподарств мають кондиціонери.
 Приблизно 70-80% усіх будівель у Парижі покриті фірмовими сірими металевими дахами, більшість з яких зроблені з цинку.
Під цими дахами, що затримують тепло, знаходяться понад 113 000 мансардних квартир на останньому поверсі, де мешканці - здебільшого студенти та працівники з низьким доходом - страждають через сильну спеку в приміщенні під час літніх хвиль спеки.
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28.06.2026 20:08 Ответить

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