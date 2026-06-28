Понад тисяча людей померли через сильну спеку у Франції, - Reuters
Під час рекордної спеки у Франції загинули понад 1000 людей. Більшість із них - це люди похилого віку.
Про це пише Reuters з посиланням на Агентство охорони здоров'я Франції, повідомляє Цензор.НЕТ.
Цифра не остаточна
Агентство громадського здоров'я Франції попередило, що ця цифра, найімовірніше, зросте, коли з'явиться детальніша інформація про летальні випадки в будинках для літніх людей та приватних оселях.
Міністерка охорони здоров’я Франції Стефані Ріст попередила, що наслідки спеки можуть позначатися ще до 10 днів після спаду температур.
Французьке метеорологічне агентство повідомило, що в більшості регіонів країни екстремальна спека вже послабшала, однак у частині північно-східних районів досі діють попередження про високі температури.
Пізно ввечері 27 червня на деякі частини Франції обрушилися шторми, які принесли трохи прохолодніше повітря, але призвели до відключень електроенергії для тисяч домогосподарств.
У неділю вдень 36 000 домогосподарств на півночі та в центральній Франції залишилися без світла.
Аномальна спека в Європі
Раніше повідомлялося, що західну Європу охопила хвиля екстремальної спеки. У низці країн фіксуються температурні рекорди. Внаслідок аномально високих температурних показників померли десятки людей.
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