Спека б’є температурні рекорди в Європі: померли десятки людей, - Reuters
Західну Європу охопила хвиля екстремальної спеки. У низці країн фіксуються температурні рекорди. Внаслідок аномально високих температурних показників померли десятки людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Німеччина
У суботу, 27 червня, в місті Мекерн-Древіц у східній землі Саксонія-Ангальт, що в Німеччині, зафіксували новий температурний рекорд — 41,5°C.
Він перевищив попередній максимум у 41,3°C, встановлений напередодні поблизу Саарбрюкена на кордоні з Францією, повідомила Метеорологічна служба Німеччини.
У Берліні поліція застосовувала водомети, щоб допомогти освіжитися берлінцям і гостям німецької столиці.
Данія
Данський метеорологічний інститут повідомив про найвищий показник температури з початку спостережень у 1874 році. На північ від міста Орхус у суботу зафіксували 37°C.
Чехія
Попередні дані Чеського гідрометеорологічного інституту також засвідчили рекордні температури в суботу вдень: на північ від Праги зафіксували 40,8°C.
Швейцарія
Крім того, в Швейцарії зафіксували новий максимум для червня. Раніше цього тижня температурні рекорди вже були побиті у Франції та Великій Британії.
Франція
У Франції внаслідок спеки померли десятки людей як молодого, так і літнього віку. Температура понад 40°C порушила залізничне сполучення та виробництво електроенергії, скасовано занять у школах. Також перенесено заходи на вулицях та запроваджено заборону на продаж алкоголю.
Італія
Міністерство охорони здоров'я Італії на суботу та неділю оголосило "червоний рівень" небезпеки через спеку у 18 містах, включаючи Мілан, Рим, Турин, Венецію, Геную, Флоренцію та Болонью.
The Guardian повідомляє, що за останню добу в Італії від спеки померли п’ятеро людей. Температура на більшій частині території країни піднялася до 41°C.
Через спеку ру найдовшій річці країни - По фіксується різке падіння рівня води.
- У багатьох країнах Європи довелося закрити культурні об'єкти, значних втрат зазнав аграрний сектор, а окремі медичні заклади ледве справляються з навантаженням.
Польща та Словаччина
Оскільки спека рухається на схід, температура піднялася значно вище 30°C майже по всій Польщі. А в столиці Словаччини Братиславі влада зафіксувала найспекотнішу ніч в історії спостережень у п'ятницю.
- Раніше повідомлялося, що Укргідрометцентр попередив про сильну спеку, яка незабаром накриє Україну.
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