Жара бьет температурные рекорды в Европе: погибли десятки людей, - Reuters
Западную Европу охватила волна экстремальной жары. В ряде стран фиксируются температурные рекорды. В результате аномально высоких температур погибли десятки людей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Германия
В субботу, 27 июня, в городе Мекерн-Древиц в восточной земле Саксония-Анхальт, что в Германии, зафиксировали новый температурный рекорд - 41,5 °C.
Он превысил предыдущий максимум в 41,3 °C, установленный накануне вблизи Саарбрюкена на границе с Францией, сообщила Метеорологическая служба Германии.
В Берлине полиция использовала водометы, чтобы помочь освежиться берлинцам и гостям германской столицы.
Дания
Датский метеорологический институт сообщил о самом высоком показателе температуры с начала наблюдений в 1874 году. К северу от города Орхус в субботу зафиксировали 37 °C.
Чехия
Предварительные данные Чешского гидрометеорологического института также подтвердили рекордные температуры в субботу днем: к северу от Праги зафиксировали 40,8 °C.
Швейцария
Кроме того, в Швейцарии зафиксировали новый рекорд для июня. Ранее на этой неделе температурные рекорды уже были побиты во Франции и Великобритании.
Франция
Во Франции в результате жары погибли десятки людей как молодого, так и пожилого возраста. Температура свыше 40 °C нарушила железнодорожное сообщение и производство электроэнергии, отменены занятия в школах. Также перенесены мероприятия на улицах и введен запрет на продажу алкоголя.
Италия
Министерство здравоохранения Италии объявило на субботу и воскресенье "красный уровень" опасности из-за жары в 18 городах, включая Милан, Рим, Турин, Венецию, Геную, Флоренцию и Болонью.
The Guardian сообщает, что за последние сутки в Италии от жары умерли пять человек. Температура на большей части территории страны поднялась до 41 °C.
Из-за жары на самой длинной реке страны - По - фиксируется резкое падение уровня воды.
- Во многих странах Европы пришлось закрыть культурные объекты, значительные потери понес аграрный сектор, а отдельные медицинские учреждения едва справляются с нагрузкой.
Польша и Словакия
Поскольку жара движется на восток, температура поднялась значительно выше 30 °C почти по всей Польше. А в столице Словакии Братиславе власти зафиксировали в пятницу самую жаркую ночь в истории наблюдений.
- Ранее сообщалось, что Укргидрометцентр предупредил о сильной жаре, которая вскоре накроет Украину.
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Під цими дахами, що затримують тепло, знаходяться понад 113 000 мансардних квартир на останньому поверсі (історично відомих як chambres de bonne), де мешканці - здебільшого студенти та працівники з низьким доходом - страждають через сильну спеку в приміщенні під час літніх хвиль спеки.