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Новости Экстремальная жара в Европе
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Жара бьет температурные рекорды в Европе: погибли десятки людей, - Reuters

жара в Европе

Западную Европу охватила волна экстремальной жары. В ряде стран фиксируются температурные рекорды. В результате аномально высоких температур погибли десятки людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Германия

В субботу, 27 июня, в городе Мекерн-Древиц в восточной земле Саксония-Анхальт, что в Германии, зафиксировали новый температурный рекорд - 41,5 °C.

Он превысил предыдущий максимум в 41,3 °C, установленный накануне вблизи Саарбрюкена на границе с Францией, сообщила Метеорологическая служба Германии.

В Берлине полиция использовала водометы, чтобы помочь освежиться берлинцам и гостям германской столицы.

Дания

Датский метеорологический институт сообщил о самом высоком показателе температуры с начала наблюдений в 1874 году. К северу от города Орхус в субботу зафиксировали 37 °C.

Чехия

Предварительные данные Чешского гидрометеорологического института также подтвердили рекордные температуры в субботу днем: к северу от Праги зафиксировали 40,8 °C.

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Швейцария

Кроме того, в Швейцарии зафиксировали новый рекорд для июня. Ранее на этой неделе температурные рекорды уже были побиты во Франции и Великобритании.

Франция

Во Франции в результате жары погибли десятки людей как молодого, так и пожилого возраста. Температура свыше 40 °C нарушила железнодорожное сообщение и производство электроэнергии, отменены занятия в школах. Также перенесены мероприятия на улицах и введен запрет на продажу алкоголя.

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Италия

Министерство здравоохранения Италии объявило на субботу и воскресенье "красный уровень" опасности из-за жары в 18 городах, включая Милан, Рим, Турин, Венецию, Геную, Флоренцию и Болонью.

The Guardian сообщает, что за последние сутки в Италии от жары умерли пять человек. Температура на большей части территории страны поднялась до 41 °C.

Из-за жары на самой длинной реке страны - По - фиксируется резкое падение уровня воды.

  • Во многих странах Европы пришлось закрыть культурные объекты, значительные потери понес аграрный сектор, а отдельные медицинские учреждения едва справляются с нагрузкой.

Польша и Словакия

Поскольку жара движется на восток, температура поднялась значительно выше 30 °C почти по всей Польше. А в столице Словакии Братиславе власти зафиксировали в пятницу самую жаркую ночь в истории наблюдений.

  • Ранее сообщалось, что Укргидрометцентр предупредил о сильной жаре, которая вскоре накроет Украину.

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Европа (2458) жара (383) смерть (9147)
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Топ комментарии
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У Парижі лише близько 25% домогосподарств мають кондиціонери. Приблизно 70-80% усіх будівель у Парижі покриті фірмовими сірими металевими дахами, більшість з яких зроблені з цинку.
Під цими дахами, що затримують тепло, знаходяться понад 113 000 мансардних квартир на останньому поверсі (історично відомих як chambres de bonne), де мешканці - здебільшого студенти та працівники з низьким доходом - страждають через сильну спеку в приміщенні під час літніх хвиль спеки.
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28.06.2026 00:32 Ответить
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У спекотні літні дні необшиті металеві листи поглинають сонячне випромінювання і нагріваються до температур між 70°C і 90°C.
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28.06.2026 00:34 Ответить
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Спеку легше переносити поливаючи одяг водою. Пити краще горячий зелений чай без цукру
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28.06.2026 06:53 Ответить

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