Командир 154 ОМБр Кононников, которого нашли мертвым, имел огнестрельное ранение: полиция открыла производство об убийстве

Командир 154-й отдельной механизированной бригады, полковник Владимир Кононников, которого нашли мертвым, имел огнестрельное ранение. Полиция выясняет обстоятельства смерти офицера.

Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

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Открыто производство об умышленном убийстве

"В Запорожской области полицейские устанавливают обстоятельства смерти военного офицера. Командира одной из воинских частей нашли мертвым с огнестрельным ранением. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация — ст. 115 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Полицейские проводят следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Смерть командира 154-й ОМБр Владимира Кононникова

Накануне сообщалось, что 28 июня был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. В настоящее время обстоятельства смерти офицера выясняются.

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