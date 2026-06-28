Командир 154 ОМБр Кононников, которого нашли мертвым, имел огнестрельное ранение: полиция открыла производство об убийстве
Командир 154-й отдельной механизированной бригады, полковник Владимир Кононников, которого нашли мертвым, имел огнестрельное ранение. Полиция выясняет обстоятельства смерти офицера.
Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
Открыто производство об умышленном убийстве
"В Запорожской области полицейские устанавливают обстоятельства смерти военного офицера. Командира одной из воинских частей нашли мертвым с огнестрельным ранением. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация — ст. 115 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Полицейские проводят следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Смерть командира 154-й ОМБр Владимира Кононникова
Накануне сообщалось, что 28 июня был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. В настоящее время обстоятельства смерти офицера выясняются.
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