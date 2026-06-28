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Новости Смерть командира 154 ОМБр Кононникова
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Командир 154 ОМБр Кононников, которого нашли мертвым, имел огнестрельное ранение: полиция открыла производство об убийстве

Владимир Кононников

Командир 154-й отдельной механизированной бригады, полковник Владимир Кононников, которого нашли мертвым, имел огнестрельное ранение. Полиция выясняет обстоятельства смерти офицера.

Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

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Открыто производство об умышленном убийстве

Запорожской области полицейские устанавливают обстоятельства смерти военного офицера. Командира одной из воинских частей нашли мертвым с огнестрельным ранением. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация — ст. 115 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Полицейские проводят следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Смерть командира 154-й ОМБр Владимира Кононникова

Накануне сообщалось, что 28 июня был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. В настоящее время обстоятельства смерти офицера выясняются.

Читайте также: Командира 154 ОМБр Владимира Кононникова нашли мертвым, — ОК "Південь"

Автор: 

убийство (6531) Запорожская область (4508) Кононников Владимир (1)
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Топ комментарии
+8
Перше повідомлення було - без ознак насильницької смерті! Це хтось не побачив в людині вогнепал, чи намагались приховати?
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28.06.2026 22:49 Ответить
+7
хтось ...шось... кінці у воду скинув...
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28.06.2026 22:42 Ответить
+4
В ОК "Південь" зазначили, що, за попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Джерело: https://censor.net/ua/n4010675
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28.06.2026 22:49 Ответить

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