Командир 154 ОМБр Кононніков, якого знайшли мертвим, мав вогнепальне поранення: поліція відкрила справу про вбивство

Командир 154 окремої механізованої бригади, полковник Володимир Кононніков, якого знайшли мертвим, мав вогнепальне поранення. Поліцейські встановлюють обставини смерті офіцера.

Про це повідомила поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

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"На Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини смерті військового офіцера. Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація - с. 115 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.