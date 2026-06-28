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Новини Смерть командира 154 омбр Кононнікова
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Командир 154 ОМБр Кононніков, якого знайшли мертвим, мав вогнепальне поранення: поліція відкрила справу про вбивство

Володимира Кононніков

Командир 154 окремої механізованої бригади, полковник Володимир Кононніков, якого знайшли мертвим, мав вогнепальне поранення. Поліцейські встановлюють обставини смерті офіцера.

Про це повідомила поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

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Відкрито справу про умисне вбивство

"На Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини смерті військового офіцера. Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація - с. 115 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські здійснюють слідчі дії під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова

Напередодні повідомлялося, що 28 червня було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова. Наразі обставини смерті офіцера з’ясовуються.

Читайте також: Командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова знайшли мертвим, - ОК "Південь"

Автор: 

вбивство (3288) Запорізька область (5037) Кононніков Володимир (1)
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Топ коментарі
+15
Перше повідомлення було - без ознак насильницької смерті! Це хтось не побачив в людині вогнепал, чи намагались приховати?
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28.06.2026 22:49 Відповісти
+10
не помітили вогнепальну рану і калюжу крові.
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28.06.2026 22:50 Відповісти
+8
хтось ...шось... кінці у воду скинув...
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28.06.2026 22:42 Відповісти

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