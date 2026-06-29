Удары РФ по Запорожью: в больницах до сих пор 70 раненых, 16 человек в тяжелом состоянии
В результате вчерашнего удара управляемыми авиабомбами по Запорожью ранения получили 16 человек, в том числе двое детей — пяти и 16 лет.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Состояние пострадавших
В целом, по данным ОГА, в больницах области в настоящее время находятся 70 человек, пострадавших в результате российских обстрелов.
16 пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Врачи круглосуточно борются за их жизни и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Медицинские учреждения работают в усиленном режиме и полностью обеспечены медикаментами и всем необходимым для лечения раненых.
"После каждого вражеского удара координируем работу больниц, чтобы каждый пострадавший получил своевременную и качественную помощь", — отмечает Федоров.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг нанес удар по Запорожью: двое погибших и 17 раненых, 5-летний мальчик в тяжелом состоянии.
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