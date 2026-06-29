Удари РФ по Запоріжжю: у лікарнях досі 70 поранених, 16 людей у важкому стані
Внаслідок вчорашнього удару керованими авіабомбами по Запоріжжю поранення отримали 16 людей, серед яких двоє дітей - пʼяти та 16 років.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Стан постраждалих
Загалом, за даними ОВА, у лікарнях області наразі перебувають 70 людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
16 постраждалих залишаються у важкому стані. Лікарі цілодобово борються за їхні життя та надають усю необхідну медичну допомогу.
Медичні заклади працюють у посиленому режимі та повністю забезпечені медикаментами й усім необхідним для лікування поранених.
"Після кожного ворожого удару координуємо роботу лікарень, щоб кожен постраждалий отримав своєчасну та якісну допомогу", - зазначає Федоров.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог ударив по Запоріжжю: двоє загиблих і 17 поранених, 5-річний хлопчик у важкому стані.
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