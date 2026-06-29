В ряде областей 30 июня возможны почасовые отключения электроэнергии

О возможном введении графиков отключений 30 июня сообщили в Запорожской, Ивано-Франковской, Черкасской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные облэнерго.

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Ограничения в Запорожской области

В "Запорожьеоблэнерго" отметили, что 30 июня с 16:00 до 22:00 в Запорожской области возможно применение графиков почасовых отключений (ГПО) в объеме одной очереди одновременно.

В этот же период для промышленности и бизнеса прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме — до пяти очередей.

Где еще планируют отключать свет?

В Ивано-Франковской области 30 июня с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений.

В Кировоградской области также ожидаются отключения электроэнергии. По предварительным данным, свет могут отключать как минимум в шесть очередей.

В Черкасской области с 16:00 до 22:00 для всех категорий потребителей возможно применение графиков почасовых отключений в объеме одной очереди. Для промышленности и бизнеса в этот же период прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме.

В Николаевской области также возможны отключения электроэнергии с 16:00 до 22:00. Предварительно речь идет о применении графиков почасовых отключений в объеме одной очереди.

Что этому предшествовало?

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко предупредил о повышенной нагрузке на энергосистему из-за аномальной жары и посоветовал подготовить павербанки и гаджеты.

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