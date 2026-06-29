Жара перегружает энергосистему Украины: следует зарядить портативные зарядные устройства, - Yasno

Генеральный директор компании "Ясно" Сергей Коваленко предупредил о повышенной нагрузке на энергосистему из-за аномальной жары и посоветовал подготовить портативные зарядные устройства и гаджеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Европа, а вместе с ней и Украина, вступили в период аномальной жары.

Для энергетики это означает одно - резкий рост потребления. В Киеве каждые дополнительные +3°C сейчас добавляют около 100 МВт нагрузки на систему", - говорится в сообщении.

Коваленко отметил, что речь идет не только о бытовых кондиционерах. Крупные системы кондиционирования офисов, магазинов, торговых центров и предприятий создают очень существенную дополнительную нагрузку. Кроме того, жара - это еще и серьезное испытание для оборудования, которое уже более четырех лет работает в условиях войны и пережило многочисленные атаки.

"После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в строй значительную часть поврежденного оборудования. Но сейчас как раз продолжается активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонте, часть работает буквально на пределе своих возможностей", - сообщил гендиректор "Ясно".

Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме.

"Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как и всегда во время войны, стоит быть готовыми к различным сценариям.

Портативный аккумулятор, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними", - добавил Коваленко.

Что этому предшествовало?

Жара распространяется по Европе. В Польше зафиксировали рекордную жару, которая стала самой сильной за более чем 100 лет наблюдений.

Сложная ситуация наблюдается и во Франции. По данным национального агентства общественного здравоохранения, в период аномальной жары в стране произошло примерно на 1000 смертей больше, чем обычно.

Сильная жара охватила и Украину. В Киеве ввели ограничения на движение грузового транспорта. Медики советуют пить больше воды и меньше находиться на солнце.

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