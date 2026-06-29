Спека перевантажує енергосистему України: слід зарядити павербанки, - Yasno

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко попередив про підвищене навантаження на енергосистему через аномальну спеку та порадив підготувати павербанки й гаджети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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"Європа, а разом із нею і Україна, увійшли у період аномальної спеки.

Для енергетики це означає одне - різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему", - йдеться в повідомленні.

Коваленко зазначив, що мова не тільки про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження. Крім того, спека - це ще й серйозне випробування для обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни і пережило численні атаки.

"Після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему і повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей", - повідомив гендиректор Yasno.

Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі.

"Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв.

Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими", - додав Коваленко.

Що передувало?

Спека поширюється Європою. У Польщі зафіксували рекордну спеку, яка стала найвищою за понад 100 років спостережень.

Складна ситуація спостерігається і у Франції. За даними національного агентства громадського здоров’я, під час періоду аномальної спеки в країні сталося приблизно на 1000 смертей більше, ніж зазвичай.

Сильна спека накрила і Україну. У Києві запровадили обмеження руху вантажного транспорту. Медики радять пити більше води та менше перебувати на сонці.

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