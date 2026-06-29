Температура повітря в Польщі вперше за століття сягнула 40 градусів

У Польщі зафіксували рекордну спеку, яка стала найвищою за понад 100 років спостережень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Інституту метеорології та водного господарства Польщі, яке передає TVN24.

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Рекорд у Слубіце

У неділю в місті Слубіце Любуського воєводства, що на кордоні з Німеччиною, температура піднялася до 40,5°C. Це найвищий показник за весь час метеоспостережень у країні.

Зазначається, що результат є попереднім і потребує додаткового підтвердження. До цього рекорд становив 40,2°C, зафіксований у липні 1921 року в Опольському регіоні.

Слубіце вже встановлювало температурний максимум у післявоєнний період. У 1994 році там зафіксували 39,5°C.

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Спека поширюється Європою

Другою найвищою температурою того дня стала позначка 40,3°C у Торуні.

Екстремальна спека охопила не лише Польщу. У Німеччині температура досягла 41,7°C і тримається вже третій день поспіль. Раніше повідомлялося про максимум 41,5°C.

Складна ситуація спостерігається і у Франції. За даними національного агентства громадського здоров’я, під час періоду аномальної спеки в країні сталося приблизно на 1000 смертей більше, ніж зазвичай.

Сильна спека накрила і Україну. У Києві запровадили обмеження руху вантажного транспорту. Медики радять пити більше води та менше перебувати на сонці.