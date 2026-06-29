Температура воздуха в Польше впервые за столетие достигла 40 градусов

В Польше зафиксировали рекордную жару, которая стала самой сильной за более чем 100 лет наблюдений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Института метеорологии и водного хозяйства Польши, которое передает TVN24.

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Рекорд в Слубице

В воскресенье в городе Слубице Любюского воеводства, расположенном на границе с Германией, температура поднялась до 40,5 °C. Это самый высокий показатель за все время метеонаблюдений в стране.

Отмечается, что результат является предварительным и требует дополнительного подтверждения. До этого рекорд составлял 40,2 °C, зафиксированный в июле 1921 года в Опольском регионе.

Слубице уже устанавливало температурный максимум в послевоенный период. В 1994 году там зафиксировали 39,5 °C.

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Жара распространяется по Европе

Второй по величине температурой в тот день стала отметка 40,3 °C в Торуни.

Экстремальная жара охватила не только Польшу. В Германии температура достигла 41,7 °C и держится уже третий день подряд. Ранее сообщалось о максимуме в 41,5 °C.

Сложная ситуация наблюдается и во Франции. По данным национального агентства общественного здравоохранения, в период аномальной жары в стране произошло примерно на 1000 смертей больше, чем обычно.

Сильная жара охватила и Украину. В Киеве ввели ограничения на движение грузового транспорта. Медики советуют пить больше воды и меньше находиться на солнце.