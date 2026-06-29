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Новости Экстремальная жара в Европе
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Температура воздуха в Польше впервые за столетие достигла 40 градусов

Самая сильная жара в Польше за 100 лет

В Польше зафиксировали рекордную жару, которая стала самой сильной за более чем 100 лет наблюдений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Института метеорологии и водного хозяйства Польши, которое передает TVN24.

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Рекорд в Слубице

В воскресенье в городе Слубице Любюского воеводства, расположенном на границе с Германией, температура поднялась до 40,5 °C. Это самый высокий показатель за все время метеонаблюдений в стране.

Отмечается, что результат является предварительным и требует дополнительного подтверждения. До этого рекорд составлял 40,2 °C, зафиксированный в июле 1921 года в Опольском регионе.

Слубице уже устанавливало температурный максимум в послевоенный период. В 1994 году там зафиксировали 39,5 °C.

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Жара распространяется по Европе

Второй по величине температурой в тот день стала отметка 40,3 °C в Торуни.

Экстремальная жара охватила не только Польшу. В Германии температура достигла 41,7 °C и держится уже третий день подряд. Ранее сообщалось о максимуме в 41,5 °C.

Сложная ситуация наблюдается и во Франции. По данным национального агентства общественного здравоохранения, в период аномальной жары в стране произошло примерно на 1000 смертей больше, чем обычно.

Сильная жара охватила и Украину. В Киеве ввели ограничения на движение грузового транспорта. Медики советуют пить больше воды и меньше находиться на солнце. 

Автор: 

жара (385) Польша (9211)
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Топ комментарии
+9
Років за 50 територія України може перетворитися на пустелю якщо тенденція до зменшення опадів і надалі збережеться . Рівень грунтових вод постійно знижується , малі річки вже давним-давно зневоднені , а до цього додається найбільша у Європі розораність територій і знищення залишків лісів. Саме тому нам пахне не клімат Італії , а лайно з дупи ((.
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29.06.2026 02:10 Ответить
+7
Ти я, бачу, у чорноземі такий же спец як і у ЯЗ (( Навіть для пропаганди ти занадто слабкий ......
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29.06.2026 02:27 Ответить
+5
Боюся що розвіюються залишки здорового глузду у тебе 🤣🤣🤣 Ну ти головне не хвилюйся , чекай здорожчання землі .
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29.06.2026 02:59 Ответить

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