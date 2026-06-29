У низці областей 30 червня можливі погодинні відключення електроенергії
Про можливе запровадження графіків відключень 30 червня повідомили в Запорізькій, Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві обленерго.
Обмеження на Запоріжжі
У "Запоріжжяобленерго" зазначили, що 30 червня з 16:00 до 22:00 у Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) в обсязі однієї черги одночасно.
У цей же період для промисловості та бізнесу прогнозується застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі — до п’яти черг.
Де ще планують вимикати світло?
На Івано-Франківщині 30 червня з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень.
На Кіровоградщині також очікуються відключення електроенергії. За попередніми даними, світло можуть вимикати щонайменше у шість черг.
У Черкаській області з 16:00 до 22:00 для всіх категорій споживачів можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом однієї черги. Для промисловості та бізнесу в цей самий період прогнозується застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі.
На Миколаївщині також можливі відключення електроенергії з 16:00 до 22:00. Попередньо йдеться про застосування графіків погодинних відключень в обсязі однієї черги.
Що передувало?
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко попередив про підвищене навантаження на енергосистему через аномальну спеку та порадив підготувати павербанки й гаджети.
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