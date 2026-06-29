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Новости Экстремальная жара в Европе
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В Европе за неделю из-за жары умерли более 1300 человек, - ВОЗ

В Европе зафиксировано более 1300 смертей, связанных с жарой

В Европе с 21 июня зафиксировано более 1300 смертей, предположительно связанных с экстремальной жарой.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава ВОЗ отметил, что сейчас в Европе около 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары.

"Аномальная жара наблюдается почти каждый год, а "европейские дома, рабочие места и школы не были построены с учетом таких температур", — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Европа — континент, который нагревается быстрее всего на Земле: темпы потепления здесь вдвое превышают средние глобальные показатели", - отметил он.

Глава ВОЗ призвал европейские страны внедрять планы действий по охране здоровья в условиях жары.

Читайте: Температура воздуха в Польше впервые за столетие достигла 40 градусов

Напомним, ранее мы писали, что во время рекордной жары во Франции погибли более 1000 человек. Большинство из них — пожилые люди.

Автор: 

ВОЗ (765) Европа (2459) жара (385) Гебрейесус Тедрос (153)
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Топ комментарии
+3
Хай людство і далі продовжує війни
До тих пір Покі Земля Сама їх не знищить.
Хомо Тупікуси Хренові
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29.06.2026 11:34 Ответить
+1
Маю думку що африканська спека видохнетьця, допоки дочалапає до України. Принаймні такого жаху як у Європі у нас не буде!
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29.06.2026 11:26 Ответить
+1
Ну, всі знають наслідки, то чому б в Україні вже їх не врахувати, і там де можна зробити роботу дистанційною, а також скоротити робочий день для тих хто має працювати за місцем служби.
Це ж ганебно не піклуватися про власних громадян, знаючі наслідки!
Це ж всього на тиждень!!
На держ службі більшість сидить у тісних кабінетах задихається. Хіба в таких умовах можно працювати з повною віддачею з температурою за вікнами вище 35 градусів, якощо немає кондиціонера або.заборонено його включати?
На цей час цілком би вистачило працювати з 8-00 до 13-00.
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29.06.2026 11:39 Ответить

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