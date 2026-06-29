В Европе за неделю из-за жары умерли более 1300 человек, - ВОЗ

В Европе с 21 июня зафиксировано более 1300 смертей, предположительно связанных с экстремальной жарой.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава ВОЗ отметил, что сейчас в Европе около 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары.

"Аномальная жара наблюдается почти каждый год, а "европейские дома, рабочие места и школы не были построены с учетом таких температур", — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Европа — континент, который нагревается быстрее всего на Земле: темпы потепления здесь вдвое превышают средние глобальные показатели", - отметил он.

Глава ВОЗ призвал европейские страны внедрять планы действий по охране здоровья в условиях жары.

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Напомним, ранее мы писали, что во время рекордной жары во Франции погибли более 1000 человек. Большинство из них — пожилые люди.