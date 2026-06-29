В Европе за неделю из-за жары умерли более 1300 человек, - ВОЗ
В Европе с 21 июня зафиксировано более 1300 смертей, предположительно связанных с экстремальной жарой.
Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава ВОЗ отметил, что сейчас в Европе около 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары.
"Аномальная жара наблюдается почти каждый год, а "европейские дома, рабочие места и школы не были построены с учетом таких температур", — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Европа — континент, который нагревается быстрее всего на Земле: темпы потепления здесь вдвое превышают средние глобальные показатели", - отметил он.
Глава ВОЗ призвал европейские страны внедрять планы действий по охране здоровья в условиях жары.
Напомним, ранее мы писали, что во время рекордной жары во Франции погибли более 1000 человек. Большинство из них — пожилые люди.
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До тих пір Покі Земля Сама їх не знищить.
Хомо Тупікуси Хренові
Це ж ганебно не піклуватися про власних громадян, знаючі наслідки!
Це ж всього на тиждень!!
На держ службі більшість сидить у тісних кабінетах задихається. Хіба в таких умовах можно працювати з повною віддачею з температурою за вікнами вище 35 градусів, якощо немає кондиціонера або.заборонено його включати?
На цей час цілком би вистачило працювати з 8-00 до 13-00.