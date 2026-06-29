У Європі всього за тиждень через спеку померло понад 1300 людей, - ВООЗ
У Європі з 21 червня зафіксовано понад 1300 смертей, імовірно пов'язаних з екстремальною спекою.
Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Очільник ВООЗ зазначив, що зараз у Європі близько 150 мільйонів людей живуть в умовах екстремальної спеки.
"Аномальна спека спостерігається майже щороку, а "європейські будинки, робочі місця та школи не були побудовані з урахуванням таких температур", - заявив Тедрос Аданом Гебреїсус.
"Європа — континент, який нагрівається найшвидше на Землі: темпи потепління тут удвічі перевищують середні глобальні показники", - зауважив він.
Очільник ВООЗ закликав європейські країни впроваджувати плани дій щодо охорони здоров’я в умовах спеки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що під час рекордної спеки у Франції загинули понад 1000 людей. Більшість із них - це люди похилого віку.
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До тих пір Покі Земля Сама їх не знищить.
Хомо Тупікуси Хренові
Це ж ганебно не піклуватися про власних громадян, знаючі наслідки!
Це ж всього на тиждень!!
На держ службі більшість сидить у тісних кабінетах задихається. Хіба в таких умовах можно працювати з повною віддачею з температурою за вікнами вище 35 градусів, якощо немає кондиціонера або.заборонено його включати?
На цей час цілком би вистачило працювати з 8-00 до 13-00.