У Європі всього за тиждень через спеку померло понад 1300 людей, - ВООЗ

У Європі з 21 червня зафіксовано понад 1300 смертей, імовірно пов'язаних з екстремальною спекою.

Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Очільник ВООЗ зазначив, що зараз у Європі близько 150 мільйонів людей живуть в умовах екстремальної спеки.

"Аномальна спека спостерігається майже щороку, а "європейські будинки, робочі місця та школи не були побудовані з урахуванням таких температур", - заявив Тедрос Аданом Гебреїсус.

"Європа — континент, який нагрівається найшвидше на Землі: темпи потепління тут удвічі перевищують середні глобальні показники", - зауважив він.

Очільник ВООЗ закликав європейські країни впроваджувати плани дій щодо охорони здоров’я в умовах спеки.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що під час рекордної спеки у Франції загинули понад 1000 людей. Більшість із них - це люди похилого віку.