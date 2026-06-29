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Новини Екстремальна спека в Європі
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У Європі всього за тиждень через спеку померло понад 1300 людей, - ВООЗ

У Європі зафіксовано понад 1300 смертей пов’язаних з спекою

У Європі з 21 червня зафіксовано понад 1300 смертей, імовірно пов'язаних з екстремальною спекою.

Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Очільник ВООЗ зазначив, що зараз у Європі близько 150 мільйонів людей живуть в умовах екстремальної спеки.

"Аномальна спека спостерігається майже щороку, а "європейські будинки, робочі місця та школи не були побудовані з урахуванням таких температур", - заявив Тедрос Аданом Гебреїсус.

"Європа — континент, який нагрівається найшвидше на Землі: темпи потепління тут удвічі перевищують середні глобальні показники", - зауважив він.

Очільник ВООЗ закликав європейські країни впроваджувати плани дій щодо охорони здоров’я в умовах спеки.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що під час рекордної спеки у Франції загинули понад 1000 людей. Більшість із них - це люди похилого віку.

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ВООЗ (764) Європа (2525) спека (121)
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Топ коментарі
+3
Хай людство і далі продовжує війни
До тих пір Покі Земля Сама їх не знищить.
Хомо Тупікуси Хренові
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29.06.2026 11:34 Відповісти
+1
Маю думку що африканська спека видохнетьця, допоки дочалапає до України. Принаймні такого жаху як у Європі у нас не буде!
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29.06.2026 11:26 Відповісти
+1
Ну, всі знають наслідки, то чому б в Україні вже їх не врахувати, і там де можна зробити роботу дистанційною, а також скоротити робочий день для тих хто має працювати за місцем служби.
Це ж ганебно не піклуватися про власних громадян, знаючі наслідки!
Це ж всього на тиждень!!
На держ службі більшість сидить у тісних кабінетах задихається. Хіба в таких умовах можно працювати з повною віддачею з температурою за вікнами вище 35 градусів, якощо немає кондиціонера або.заборонено його включати?
На цей час цілком би вистачило працювати з 8-00 до 13-00.
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29.06.2026 11:39 Відповісти

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