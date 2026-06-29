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Россия вывезла в Москву 18 тысяч украинских книг с оккупированных территорий, - Reuters

Россия вывезла 18 тысяч украинских книг с оккупированных территорий в московский спецархив

Российские власти вывезли с временно оккупированных территорий Украины в Москву уже 18 тысяч украинских книг, которые хранятся в специальном архиве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Оккупанты называют украинские книги "русофобскими"

По словам директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды, изъятые книги оккупанты называют "русофобскими" и планируют использовать для исследований.

"Это не акт уничтожения, а акт сохранения для будущих исследователей и историков, что позволит им изучать не только факты, но и способы создания и распространения опасных идеологических нарративов", — заявил он.

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Книги начали вывозить в 2024 году

Как отмечается, украинские издания начали изымать с временно оккупированных территорий востока Украины в 2024 году по поручению Министерства культуры РФ.

После этого книги передавали в Российскую государственную библиотеку в Москве, где для них создали специальное хранилище.

В ноябре 2025 года Вадим Дуда сообщал, что в спецархиве находятся около 12 тысяч украинских книг. За год количество вывезенных изданий выросло до 18 тысяч.

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Топ комментарии
+3
І ці люди втирають про нацизм!))

ВСЕ ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ всі 800 років - ГЕНОЦИДИ

- якутів
- башкірів
- черкесів
- татар
- казахів
- нас всі 500 років
і тді тд

Нічого іншого вони не вміють і НЕ БУДУТЬ НІКОЛИ. Путін - тут ні до чого. До нього і після нього буде те саме
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29.06.2026 11:43 Ответить
+1
Ага. На "Мрії".
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29.06.2026 11:51 Ответить
+1
Історична правда для кацапів завжди була "небезпечними ідеологічними наративами".
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29.06.2026 11:53 Ответить

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