Россия вывезла в Москву 18 тысяч украинских книг с оккупированных территорий, - Reuters
Российские власти вывезли с временно оккупированных территорий Украины в Москву уже 18 тысяч украинских книг, которые хранятся в специальном архиве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Оккупанты называют украинские книги "русофобскими"
По словам директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды, изъятые книги оккупанты называют "русофобскими" и планируют использовать для исследований.
"Это не акт уничтожения, а акт сохранения для будущих исследователей и историков, что позволит им изучать не только факты, но и способы создания и распространения опасных идеологических нарративов", — заявил он.
Книги начали вывозить в 2024 году
Как отмечается, украинские издания начали изымать с временно оккупированных территорий востока Украины в 2024 году по поручению Министерства культуры РФ.
После этого книги передавали в Российскую государственную библиотеку в Москве, где для них создали специальное хранилище.
В ноябре 2025 года Вадим Дуда сообщал, что в спецархиве находятся около 12 тысяч украинских книг. За год количество вывезенных изданий выросло до 18 тысяч.
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Нічого іншого вони не вміють і НЕ БУДУТЬ НІКОЛИ. Путін - тут ні до чого. До нього і після нього буде те саме