Росія вивезла до Москви 18 тисяч українських книг з окупованих територій, - Reuters
Російська влада вивезла з тимчасово окупованих територій України до Москви вже 18 тисяч українських книг, які зберігають у спеціальному архіві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Окупанти називають українські книги "русофобськими"
За словами директора Російської державної бібліотеки Вадима Дуди, вилучені книги окупанти називають "русофобськими" та планують використовувати для досліджень.
"Це не акт знищення, а акт збереження для майбутніх дослідників та істориків, що дозволить їм вивчати не лише факти, але й способи створення та поширення небезпечних ідеологічних наративів", – заявив він.
Книги почали вивозити у 2024 році
Як зазначається, українські видання почали вилучати з тимчасово окупованих територій сходу України у 2024 році за дорученням Міністерства культури РФ.
Після цього книги передавали до Російської державної бібліотеки у Москві, де для них створили спеціальне сховище.
У листопаді 2025 року Вадим Дуда повідомляв, що у спецархіві перебувають близько 12 тисяч українських книг. За рік кількість вивезених видань зросла до 18 тисяч.
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