Росія вивезла до Москви 18 тисяч українських книг з окупованих територій, - Reuters

Російська влада вивезла з тимчасово окупованих територій України до Москви вже 18 тисяч українських книг, які зберігають у спеціальному архіві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Окупанти називають українські книги "русофобськими"

За словами директора Російської державної бібліотеки Вадима Дуди, вилучені книги окупанти називають "русофобськими" та планують використовувати для досліджень.

"Це не акт знищення, а акт збереження для майбутніх дослідників та істориків, що дозволить їм вивчати не лише факти, але й способи створення та поширення небезпечних ідеологічних наративів", – заявив він.

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Книги почали вивозити у 2024 році

Як зазначається, українські видання почали вилучати з тимчасово окупованих територій сходу України у 2024 році за дорученням Міністерства культури РФ.

Після цього книги передавали до Російської державної бібліотеки у Москві, де для них створили спеціальне сховище.

У листопаді 2025 року Вадим Дуда повідомляв, що у спецархіві перебувають близько 12 тисяч українських книг. За рік кількість вивезених видань зросла до 18 тисяч.

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