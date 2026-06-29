В Париже возложили часть ответственности за рекордную жару в Европе на США, - СМИ

В мэрии Парижа заявили, что Соединённые Штаты несут часть ответственности за экстремальную жару, охватившую в настоящее время Европу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

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В Париже ответили на критику американцев

Заявление прозвучало после того, как американские туристы, экспаты и пользователи соцсетей начали высмеивать французов из-за отсутствия кондиционеров во многих домах.

Заместитель мэра Парижа по международным отношениям Одри Пульвар заявила, что такая критика неуместна, поскольку именно США остаются одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов.

"Как вторая по величине страна-источник выбросов парниковых газов в мире, вы несете значительную ответственность за глобальное потепление и последствия, которые мы, во Франции, сейчас ощущаем", - подчеркнула чиновница.

Она также обратила внимание на то, что около 90% американских городов широко используют кондиционеры, которые также оказывают влияние на окружающую среду.

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Французы меняют отношение к кондиционерам

В конце своего выступления Пульвар призвала американцев меньше поучать европейцев и больше работать над сокращением негативного воздействия на климат.

"Поэтому, пожалуйста, хватит лекций. Просто начните делать свое дело. С уважением", - написала она.

По данным The Telegraph, кондиционеры есть лишь примерно у четверти французских домохозяйств. Долгое время большинство жителей страны относилось к ним скептически из-за экологических соображений.

Впрочем, рекордная жара последних дней изменила ситуацию. Во многих французских магазинах быстро раскупили портативные кондиционеры, а покупатели выстраивались в очереди, чтобы приобрести их сразу после поступления.

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