У Парижі поклали частину відповідальності за рекордну спеку в Європі на США, - ЗМІ

У мерії Парижа заявили, що Сполучені Штати несуть частину відповідальності за екстремальну спеку, яка нині охопила Європу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Telegraph.

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У Парижі відповіли на критику американців

Заява пролунала після того, як американські туристи, експати та користувачі соцмереж почали висміювати французів через відсутність кондиціонерів у багатьох будинках.

Заступниця мера Парижа з міжнародних відносин Одрі Пульвар заявила, що така критика є недоречною, оскільки саме США залишаються одним із найбільших джерел викидів парникових газів.

"Як друга за величиною країна-джерело викидів парникових газів у світі, ви несете значну відповідальність за глобальне потепління та наслідки, які ми, у Франції, зараз відчуваємо", – наголосила посадовиця.

Вона також звернула увагу, що близько 90% американських міст широко використовують кондиціонери, які також впливають на довкілля.

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Французи змінюють ставлення до кондиціонерів

Наприкінці свого звернення Пульвар закликала американців менше повчати європейців і більше працювати над скороченням негативного впливу на клімат.

"Тож, будь ласка, досить лекцій. Просто почніть робити свою справу. З повагою", – написала вона.

За даними The Telegraph, кондиціонери мають лише близько чверті французьких домогосподарств. Тривалий час більшість жителів країни ставилася до них скептично через екологічні міркування.

Втім, рекордна спека останніх днів змінила ситуацію. У багатьох французьких магазинах швидко розкупили портативні кондиціонери, а покупці вишиковувалися в черги, щоб придбати їх одразу після завезення.

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