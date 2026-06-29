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Новини Екстремальна спека в Європі
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У Парижі поклали частину відповідальності за рекордну спеку в Європі на США, - ЗМІ

У Франції частково поклали відповідальність на США за екстремальну спеку

У мерії Парижа заявили, що Сполучені Штати несуть частину відповідальності за екстремальну спеку, яка нині охопила Європу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Telegraph.

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У Парижі відповіли на критику американців

Заява пролунала після того, як американські туристи, експати та користувачі соцмереж почали висміювати французів через відсутність кондиціонерів у багатьох будинках.

Заступниця мера Парижа з міжнародних відносин Одрі Пульвар заявила, що така критика є недоречною, оскільки саме США залишаються одним із найбільших джерел викидів парникових газів.

"Як друга за величиною країна-джерело викидів парникових газів у світі, ви несете значну відповідальність за глобальне потепління та наслідки, які ми, у Франції, зараз відчуваємо", – наголосила посадовиця.

Вона також звернула увагу, що близько 90% американських міст широко використовують кондиціонери, які також впливають на довкілля.

Читайте: У Європі всього за тиждень через спеку померло понад 1300 людей, - ВООЗ

Французи змінюють ставлення до кондиціонерів

Наприкінці свого звернення Пульвар закликала американців менше повчати європейців і більше працювати над скороченням негативного впливу на клімат.

"Тож, будь ласка, досить лекцій. Просто почніть робити свою справу. З повагою", – написала вона.

За даними The Telegraph, кондиціонери мають лише близько чверті французьких домогосподарств. Тривалий час більшість жителів країни ставилася до них скептично через екологічні міркування.

Втім, рекордна спека останніх днів змінила ситуацію. У багатьох французьких магазинах швидко розкупили портативні кондиціонери, а покупці вишиковувалися в черги, щоб придбати їх одразу після завезення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спека б’є температурні рекорди в Європі: померли десятки людей, - Reuters

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спека (121) звинувачення (212) США (26860) Франція (3362)
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Топ коментарі
+8
Не сваріться дівчатка.
То що горить Україна 4роки і почала Росія, то тім экологам справи не маэ....
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29.06.2026 12:53 Відповісти
+7
вина кацапів доказана, вона найбільша, бо палять вони попутні гази з нафтових свердловин, ще й палять нафтосховища, шоб звинуватити Україну
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29.06.2026 12:49 Відповісти
+4
У мерії Парижа треба набирати освiчених людей, а не усiляких Одрi.

Клiмат на планетi циклiчний. Оледiння чергуеться з потеплiнням вже мiльярд рокiв. Причини однозначно неяснi, але вченi кажуть про звiльнення-захоплення тисяч тон метану з океанських вод. Плюс Сонце зараз на серединi свого життевого циклу, а це на 1% яскравiше кожнi 100 млн рокiв, тобто середня температура безпосередньо нагрiву буде зростати i зростати.

Тi викиди газiв що робить людство, у масштабi планети - нуль цiлих хрiн сотих вiд того, що планета робить сама.
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29.06.2026 13:06 Відповісти

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