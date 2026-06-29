"10 километров до Сум — это ложь": в ЦПД опровергли очередное заявление Путина

Заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что оккупационным войскам РФ якобы осталось около 10,5 километров до города Сумы, полностью не соответствует действительности.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

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По словам главы Кремля, российская армия якобы активно и "быстрыми темпами" продвигается на Сумском направлении с целью создания так называемой "зоны безопасности", и до областного центра оккупантам якобы "осталось где-то десять с половиной километров".

Андрей Коваленко оперативно опроверг слова российского диктатора, подчеркнув, что враг уже длительное время не добивается успехов на этом участке фронта.

Он также добавил, что Силы обороны Украины полностью сорвали планы захватчиков на этом направлении.

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