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"10 километров до Сум — это ложь": в ЦПД опровергли очередное заявление Путина

В ЦПД и ВСУ опровергли очередное заявление Путина

Заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что оккупационным войскам РФ якобы осталось около 10,5 километров до города Сумы, полностью не соответствует действительности.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

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По словам главы Кремля, российская армия якобы активно и "быстрыми темпами" продвигается на Сумском направлении с целью создания так называемой "зоны безопасности", и до областного центра оккупантам якобы "осталось где-то десять с половиной километров".

Андрей Коваленко оперативно опроверг слова российского диктатора, подчеркнув, что враг уже длительное время не добивается успехов на этом участке фронта.

Он также добавил, что Силы обороны Украины полностью сорвали планы захватчиков на этом направлении.

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Автор: 

армия РФ (23180) пропаганда (3796) путин владимир (32654) Сумская область (4285) Центр противодействия дезинформации (233) война в Украине (8575)
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Топ комментарии
+2
Ніби ніхто не знає, що куйло великий пісдун. Вже потрохи доходить до Європи. До США, ще напевне не скоро.
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29.06.2026 16:21 Ответить
+2
Так осоромитися на увесь світ! Показати, як йому брешуть підлеглі. Ну от як можна з таким про щось домовитися?
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29.06.2026 16:27 Ответить
+1
Старий поїхавший дегенерат.
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29.06.2026 16:47 Ответить

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