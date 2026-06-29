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Новини
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"10 кілометрів до Сум - це брехня": у ЦПД спростували чергову заяву Путіна

У ЦПД та ЗСУ спростували чергову заяву Путіна

Заява російського диктатора Володимира Путіна про те, що окупаційним військам РФ нібито залишилося близько 10,5 кілометрів до міста Суми, повністю не відповідає дійсності.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами очільника Кремля, російська армія нібито активно та "швидкими темпами" просувається на Сумському напрямку з метою створення так званої "зони безпеки", і до обласного центру окупантам буцімто "залишилося десь десять з половиною кілометрів".

Андрій Коваленко оперативно спростував слова російського диктатора, наголосивши, що ворог не має успіхів на цій ділянці фронту вже тривалий час.

Він також додав, що Сили оборони України повністю зірвали плани загарбників на цьому напрямку.

Також читайте: У РНБО спростували російський фейк про мільйони втрат української армії

Автор: 

армія рф (21400) пропаганда (2946) путін володимир (25543) Сумська область (4836) ЦПД (264) війна в Україні (8638)
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Топ коментарі
+2
Ніби ніхто не знає, що куйло великий пісдун. Вже потрохи доходить до Європи. До США, ще напевне не скоро.
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29.06.2026 16:21 Відповісти
+2
Так осоромитися на увесь світ! Показати, як йому брешуть підлеглі. Ну от як можна з таким про щось домовитися?
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29.06.2026 16:27 Відповісти
+1
Старий поїхавший дегенерат.
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29.06.2026 16:47 Відповісти

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