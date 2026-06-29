На восстановление водной инфраструктуры Украины требуется $17,5 млрд, — Минразвития

Потребности Украины в финансировании восстановления и модернизации водного сектора на ближайшие десять лет составляют 17,5 млрд долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Убытки водного сектора достигли почти $8 млрд

Об этом во время Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) заявила заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум.

"Согласно RDNA5, прямые убытки в водном секторе уже достигли 7,8 млрд долларов США, экономические потери оцениваются в 14,4 млрд долларов, а потребности в восстановлении и модернизации составляют 17,5 млрд долларов на следующие десять лет", — отметила она.

По словам Шкрум, из-за масштабов разрушений восстановление отрасли требует значительных инвестиций, в частности частных.

Читайте: После войны Украине понадобится около 40 миллиардов евро на перестройку логистики, – Агентство восстановления

Украина готовит новые инвестиционные проекты

В Минразвития сообщили, что на данный момент определено более 30 проектов с потенциальным объемом инвестиций свыше 5,7 млрд долларов. Пять из них будут реализовываться именно в водном секторе.

Также продолжается реализация Программы восстановления водоснабжения и водоотведения Украины совместно с Европейским инвестиционным банком. В рамках программы предварительно отобраны проекты на 100 млн евро.

Во время конференции URC 2026 Минразвития и ЕИБ подписали грантовое соглашение на 25 млн евро для софинансирования этих проектов. Кроме того, стороны договорились начать работу над привлечением нового льготного кредита ЕИБ на 100 млн евро, который также планируется дополнить грантом в размере 25 млн евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экономическое восстановление: США хотят роста зарплат в Украине