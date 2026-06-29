На відновлення водної інфраструктури України потрібно $17,5 млрд, - Мінрозвитку

Потреби України у фінансуванні відновлення та модернізації водного сектору на найближчі десять років становлять 17,5 млрд доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

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Збитки водному сектору сягнули майже $8 млрд

Про це під час Конференції з відновлення України (URC 2026) заявила заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

"Відповідно до RDNA5, прямі збитки у водному секторі вже сягнули 7,8 млрд доларів США, економічні втрати оцінюються у 14,4 млрд доларів, а потреби у відновленні та модернізації становлять 17,5 млрд доларів на наступні десять років", – зазначила вона.

За словами Шкрум, через масштаби руйнувань відновлення галузі потребує значних інвестицій, зокрема приватних.

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Україна готує нові інвестиційні проєкти

У Мінрозвитку повідомили, що нині визначено понад 30 проєктів із потенційним обсягом інвестицій понад 5,7 млрд доларів. П'ять із них реалізовуватимуть саме у водному секторі.

Також триває реалізація Програми відновлення водопостачання і водовідведення України спільно з Європейським інвестиційним банком. У межах програми попередньо відібрано проєкти на 100 млн євро.

Під час конференції URC 2026 Мінрозвитку та ЄІБ підписали грантову угоду на 25 млн євро для співфінансування цих проєктів. Крім того, сторони домовилися розпочати роботу над залученням нового пільгового кредиту ЄІБ на 100 млн євро, який також планують доповнити грантом у 25 млн євро.

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