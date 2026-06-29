2 829 2
Непогода во Львове: молния ударила 6-летнюю девочку – она в реанимации
Во Львове вследствие удара молнии пострадала 6-летняя девочка.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о состоянии девочки?
По его словам, сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет.
Что предшествовало?
- Напомним, днем 29 июня Львов накрыла непогода: в городе прошла сильная гроза и шквальный ветер, повалены деревья, зафиксированы обрывы контактной сети. Ветер также сорвал часть крыши здания Шевченковской районной администрации и повредил окна.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль