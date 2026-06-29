Непогода во Львове: молния ударила 6-летнюю девочку – она в реанимации

Во Львове вследствие удара молнии пострадала 6-летняя девочка.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о состоянии девочки?

По его словам, сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет.

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Что предшествовало?

Напомним, днем 29 июня Львов накрыла непогода: в городе прошла сильная гроза и шквальный ветер, повалены деревья, зафиксированы обрывы контактной сети. Ветер также сорвал часть крыши здания Шевченковской районной администрации и повредил окна.

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