РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9398 посетителей онлайн
Новости Непогода во Львове
2 829 2

Непогода во Львове: молния ударила 6-летнюю девочку – она в реанимации

Гроза во Львове 29 июня: поваленные деревья и сорванные крыши

Во Львове вследствие удара молнии пострадала 6-летняя девочка.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о состоянии девочки?

По его словам, сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 40 тысяч домов остались без света из-за непогоды в Киевской области

Что предшествовало?

  • Напомним, днем 29 июня Львов накрыла непогода: в городе прошла сильная гроза и шквальный ветер, повалены деревья, зафиксированы обрывы контактной сети. Ветер также сорвал часть крыши здания Шевченковской районной администрации и повредил окна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне непогода повредила антидроновые конструкции и парализовала электротранспорт, — МВА

Автор: 

Львов (4674) молния (61) непогода (861) Львовская область (3217) Львовский район (263)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 