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Негода у Львові: блискавка вдарила 6-річну дівчинку – вона у реанімації
У Львові унаслідок ураження блискавкою постраждала 6-річна дівчинка.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про стан дівчинки?
За його словами, зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає.
Що передувало?
- Нагадаємо, удень 29 червня Львів накрила негода, у місті сильна гроза та шквальний вітер, повалені дерева, зафіксовані обриви контактної мережі. Вітер також зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.
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