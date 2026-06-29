Негода у Львові: блискавка вдарила 6-річну дівчинку – вона у реанімації

У Львові унаслідок ураження блискавкою постраждала 6-річна дівчинка.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про стан дівчинки?

За його словами, зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає.

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Що передувало?

Нагадаємо, удень 29 червня Львів накрила негода, у місті сильна гроза та шквальний вітер, повалені дерева, зафіксовані обриви контактної мережі. Вітер також зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.

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