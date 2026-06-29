ООН задокументировала 129 казней украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения

В докладе Управления ООН по правам человека отмечается казнь как минимум 16 украинских военнопленных за три месяца и 129 с начала войны, а также многочисленные случаи пыток и жестокого обращения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе, обнародованном Управлением ООН по правам человека в понедельник.

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Сообщается, что в период с середины ноября 2025 года по январь 2026 года оккупанты казнили как минимум 16 взятых в плен украинских военнослужащих. Начиная с февраля 2022 года Управление ООН по правам человека подтвердило казни 129 украинских военнопленных и других лиц, прекративших участие в боевых действиях, российскими войсками.

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Почти все репатриированные украинские военнопленные, с которыми были проведены интервью для доклада, сообщили о пытках или жестоком обращении во время пребывания в плену, включая жестокие избиения, применение электрического тока, неоказание надлежащей медицинской помощи и другие виды жестокого обращения. В докладе также задокументировано сексуальное насилие в отношении украинских военнопленных, задержанных гражданских лиц и гражданских лиц на оккупированной территории.

Сообщается, что на оккупированной РФ территории зафиксированы пытки и жестокое обращение, произвольные задержания, опасения относительно соблюдения права на справедливый суд, принудительный призыв лиц, находящихся под защитой, а также дальнейший запрет украинской учебной программы и принудительное проведение государством-агрессором занятий по собственному военно-патриотическому воспитанию среди детей.

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Доклад содержит рекомендации Российской Федерации, Украине и международному сообществу, направленные на усиление защиты гражданских лиц, обеспечение ответственности, поддержку пострадавших и восстановление критически важной инфраструктуры и основных услуг.

Доклад основан на 1 926 интервью с пострадавшими и свидетелями, 180 выездах на места событий, 48 визитах в места лишения свободы, 78 посещениях больниц, мониторинге 33 судебных заседаний, а также техническом анализе, анализе спутниковых снимков и данных из открытых источников.

Напомним, Офис уполномоченного по правам человека в Украине зафиксировал данные о 337 преднамеренных казнях украинских военнопленных российскими захватчиками.