Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1700
Число погибших вследствие мощных землетрясений в Венесуэле на прошлой неделе возросло до 1 719 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, на которое ссылается CNN.
Масштабы разрушений и количество пострадавших
По словам Хорхе Родригеса, от подземных толчков пострадали не менее 22 619 человек, ещё 5 034 получили ранения.
Он также сообщил, что из 855 поврежденных зданий 189 полностью обрушились.
"От подземных толчков пострадали не менее 22 619 человек, из них 5 034 получили ранения", — отметил Родригес.
Отдельно он добавил, что после землетрясений было зафиксировано 609 афтершоков, в том числе и в понедельник.
Оценки экспертов и последствия катастрофы
По оценке Геологической службы США, вероятность того, что число погибших может превысить 10 000 человек, составляет 44%.
Как сообщалось, 24 июня вблизи Каракаса произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 балла. Это самые сильные толчки в Венесуэле с 1900 года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности направить в Венесуэлу спасательную миссию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.
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