Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1700

Число погибших вследствие мощных землетрясений в Венесуэле на прошлой неделе возросло до 1 719 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, на которое ссылается CNN.

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Масштабы разрушений и количество пострадавших

По словам Хорхе Родригеса, от подземных толчков пострадали не менее 22 619 человек, ещё 5 034 получили ранения.

Он также сообщил, что из 855 поврежденных зданий 189 полностью обрушились.

"От подземных толчков пострадали не менее 22 619 человек, из них 5 034 получили ранения", — отметил Родригес.

Отдельно он добавил, что после землетрясений было зафиксировано 609 афтершоков, в том числе и в понедельник.

Оценки экспертов и последствия катастрофы

По оценке Геологической службы США, вероятность того, что число погибших может превысить 10 000 человек, составляет 44%.

Как сообщалось, 24 июня вблизи Каракаса произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 балла. Это самые сильные толчки в Венесуэле с 1900 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности направить в Венесуэлу спасательную миссию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

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