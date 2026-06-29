Кількість жертв землетрусів у Венесуелі перевищила 1700
Кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів у Венесуелі минулого тижня зросла до 1 719 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови Національної асамблеї Хорхе Родрігеса, на яку посилається CNN.
Масштаби руйнувань і кількість постраждалих
За словами Хорхе Родрігеса, від підземних поштовхів постраждали щонайменше 22 619 осіб, ще 5 034 отримали поранення.
Він також повідомив, що з 855 пошкоджених будівель 189 повністю обвалилися.
"Від підземних поштовхів постраждали щонайменше 22 619 осіб, з них 5 034 осіб зазнали поранень", – зазначив Родрігес.
Окремо він додав, що після землетрусів було зафіксовано 609 афтершоків, зокрема і в понеділок.
Оцінки експертів і наслідки катастрофи
За оцінкою Геологічної служби США, ймовірність того, що кількість загиблих може перевищити 10 000 осіб, становить 44%.
Як повідомлялося, 24 червня поблизу Каракаса сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 бала. Це найсильніші поштовхи у Венесуелі з 1900 року.
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність направити до Венесуели рятувальну місію для допомоги у ліквідації наслідків землетрусу.
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