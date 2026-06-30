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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 403 550 человек (+1 350 за сутки), 12 067 танков, 45 040 артиллерийских систем, 24 851 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 403 550 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 403 550 (+1 350) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 067 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 851 (+6) шт.
  • артиллерийских систем — 45 040 (+71) шт.
  • РСЗО – 1 901 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 455 (+1) шт.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 777 (+13) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 381 176 (+1 952) шт.
  • крылатые ракеты – 4 797 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 114 104 (+492) шт.
  • специальная техника — 4 368 (+2) ед.

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Потери россиян по состоянию на 30 июня

Автор: 

армия РФ (23180) Генштаб ВС (8264) ликвидация (4424) уничтожение (10127)
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