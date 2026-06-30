Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 403 550 человек (+1 350 за сутки), 12 067 танков, 45 040 артиллерийских систем, 24 851 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 403 550 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 403 550 (+1 350) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 067 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 24 851 (+6) шт.
- артиллерийских систем — 45 040 (+71) шт.
- РСЗО – 1 901 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 455 (+1) шт.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 777 (+13) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 381 176 (+1 952) шт.
- крылатые ракеты – 4 797 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 114 104 (+492) шт.
- специальная техника — 4 368 (+2) ед.
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