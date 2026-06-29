184 боевых столкновения за сутки: оккупанты наиболее активно штурмовали на Славянском, Гуляйпольском и Покровском направлениях, — Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 184 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет, совершил 50 авиационных ударов, сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6556 дронов-камикадзе и совершил 1628 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются. Враг совершил 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Синельникового, Лимана, Старицы, Охримовки, Волчанских Хуторов, Шевьяковки и Хатнего. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении Кившаровки.
Бои на востоке
Семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах Новомихайловки, Новоселовки, Дробишево и Лимана.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили девятнадцать попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Ризниковки, Закитного и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки. Три боевых столкновения продолжаются.
Сегодня враг не проявлял активности на Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили двенадцать вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Иванополье, Константиновка и Николайполье, еще два боевых столкновения продолжаются.
Всего враг совершил 18 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Ганновка, Шевченко, Родинское, Белицкое, Новоалександровка, Сергиевка, Удачное, Беляковка, Новопавловка и Беляковка.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 29 оккупантов и 11 ранено; уничтожено три единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага. Повреждены одна артиллерийская система и две единицы автомобильной техники противника. Уничтожены или подавлены 316 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Обстановка на юге
Двадцать одна атака оккупантов отражена на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Копани, Привольное, Ровно, Верхняя Терса, Цветково, Чаривное, Новоселовка и Гуляйпольское, еще одно боевое столкновение продолжается.
На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах Щербаков и Белогорье.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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