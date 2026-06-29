184 боєзіткнення за добу: окупанти найбільше штурмували на Слов’янському, Гуляйпільському та Покровському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 184 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 136 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6556 дронів-камікадзе та здійснив 1628 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося п'ять бойових зіткнень, з яких чотири ще тривають. Ворог здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вовчанська, Синельникового, Лиману, Стариці, Охрімівки, Вовчанських Хуторів, Шев’яківки та Хатнього. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Ківшарівки.

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Бої на сході

Сім спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новомихайлівки, Новоселівки, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дев'ятнадцять спроб загарбників іти вперед поблизу Різниківки, Закітного та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки. Три боєзіткнення тривають.

Сьогодні ворог не проявляв активності на Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили дванадцять ворожих штурмів поблизу населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Миколайпілля, ще два боєзіткнення тривають.

Усього 18 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Ганнівка, Шевченко, Родинське, Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка, Удачне, Біляківка, Новопавлівка та Біляківка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 29 окупантів та одинадцять – поранено; знищено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено одну артилерійську систему та дві одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 316 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Обстановка на півдні

Двадцять одну атаку окупантів відбито на Гуляйпільському напрямку у районах населених пунктів Копані, Привільне, Рівне, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та Гуляйпільське, ще одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог два рази штурмував позиції наших захисників у районах Щербаків та Білогір'я.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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