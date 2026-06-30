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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 403 550 осіб (+1 350 за добу), 12 067 танків, 45 040 артсистем, 24 851 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 403 550 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 403 550 (+1 350) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 067 (+1) од.
  • бойових броньованих машин  – 24 851 (+6) од.
  • артилерійських систем – 45 040 (+71) од.
  • РСЗВ – 1 901 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 455 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 777 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 381 176 (+1 952) од.
  • крилаті ракети  – 4 797 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 114 104 (+492) од.
  • спеціальна техніка – 4 368 (+2) од.

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Втрати росіян на 30 червня

Автор: 

армія рф (21400) Генштаб ЗС (8575) ліквідація (4813) знищення (10445)
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