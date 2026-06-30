Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 403 550 осіб (+1 350 за добу), 12 067 танків, 45 040 артсистем, 24 851 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 403 550 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 403 550 (+1 350) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 067 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 851 (+6) од.

артилерійських систем – 45 040 (+71) од.

РСЗВ – 1 901 (+0) од.

засоби ППО – 1 455 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 777 (+13) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 381 176 (+1 952) од.

крилаті ракети – 4 797 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 114 104 (+492) од.

спеціальна техніка – 4 368 (+2) од.

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