Польша не передаст Украине МиГ-29 из-за спора по поводу дронов, - Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не выполнила договоренности об обмене истребителей МиГ-29 на технологии производства дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Gość Wydarzeń" на телеканале Polsat News.

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По словам министра, Польша предложила Украине партнерскую модель сотрудничества, которая предусматривала передачу истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к украинским технологиям производства беспилотников и соответствующему опыту.

"Я предложил, как мне кажется, очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не выполнили эту договоренность, поэтому МиГов для Украины не будет, поскольку в Польше нет ни дронов, ни возможностей для их использования", - заявил Косиняк-Камыш.

Польша заинтересована в украинских разработках

Министр отметил, что Украина имеет значительные достижения в сфере беспилотных технологий и могла бы поделиться частью своих наработок в обмен на военную помощь.

"Украина обладает настолько значительными возможностями в сфере дронов, что в ответ на переданную ей военную технику могла бы поделиться с Польшей ноу-хау и частично предоставить доступ к технологиям", – подчеркнул глава польского оборонного ведомства.

Польша заявила о более жестком подходе к сотрудничеству

Косиняк-Камыш также отметил, что нынешнее польское правительство более решительно отстаивает национальные интересы в отношениях с Украиной, чем предыдущее, хотя и продолжает придерживаться принципа солидарности.

В то же время он подчеркнул, что не считает ошибкой решение предыдущих польских властей передавать Украине вооружение без каких-либо условий в первые месяцы полномасштабного вторжения России.

"Они поступили правильно, скажу больше: я поступил бы так же. Украина тогда находилась в гораздо более сложном положении", - подытожил министр.

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