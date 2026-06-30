Польща не передасть Україні МіГ-29 через суперечку щодо дронів, - Косіняк-Камиш
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не виконала домовленості щодо обміну винищувачів МіГ-29 на технології виробництва дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми Gość Wydarzeń на телеканалі Polsat News.
За словами міністра, Польща запропонувала Україні партнерську модель співпраці, яка передбачала передачу винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до українських технологій виробництва безпілотників та відповідного досвіду.
"Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість, тому МіГів для України не буде, оскільки у Польщі немає ні дронів, ні можливостей для їхнього використання", – заявив Косіняк-Камиш.
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Міністр зазначив, що Україна має значні досягнення у сфері безпілотних технологій і могла б поділитися частиною своїх напрацювань в обмін на військову допомогу.
"Україна має настільки значні можливості у сфері дронів, що у відповідь на передану їй військову техніку могла б поділитися з Польщею ноу-хау і частково надати доступ до технологій", – наголосив глава польського оборонного відомства.
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Косіняк-Камиш також зазначив, що нинішній польський уряд більш рішуче відстоює національні інтереси у відносинах з Україною, ніж попередній, хоча й надалі дотримується принципу солідарності.
Водночас він наголосив, що не вважає помилкою рішення попередньої польської влади передавати Україні озброєння без будь-яких умов у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії.
"Вони вчинили правильно, скажу більше: я вчинив би так само. Україна тоді перебувала у набагато складнішому становищі", – підсумував міністр.
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Вони просять ВСІ технології ******** війни які коштували на 60% населення, причому не вироби а документацію. ЄДИНУ НАШУ ПЕРЕВАГУ на планеті сьогодні.
і це БЛ ЗА СТАРУ РУХЛЯДЬ