Самые горячие направления фронта: Покровский, Славянский, Гуляйпольский. За сутки произошло 227 боевых столкновений, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 227 боевых столкновений. Наибольшая активность противника отмечена на Покровском, Гуляйпольском, Славянском и Лиманском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет и 78 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 237 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9618 дронов-камикадзе и осуществили 2835 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 35 - из реактивных систем залпового огня.

В Сумской области враг нанёс авиационные удары по районам Сум, Лужков и Суходола, по Глухову враг нанёс ракетный удар.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг шесть раз проводил штурмы. При этом агрессор совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили пятнадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Волчанска, Синельниково, Старицы и Волчанских Хуторов, а также в направлении Избицкого, Лимана, Охримовки, Шевьяковки и Хатнего.

На Купянском направлении зафиксирована одна попытка врага атаковать в сторону Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты одиннадцать раз атаковали в районах населенных пунктов Дробышево и Лиман, а также в направлении Шийковки, Новомихайловки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Резниковка, Закитное и Кривая Лука, а также в направлении Рай-Александровки.

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На Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 22 атаки. Они предпринимали попытки продвижения в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка и Николайполье, а также проявляли активность в направлении Новопавловки и Степановки.

Большое количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 22 атаки. Враг проявлял активность вблизи Родинского, Белицкого, Новоалександровки и Сергеевки, а также в сторону Матяшевого, Доброполья, Котлино, Софиевки, Вольного, Ганновки, Шевченко, Удачного, Новопавловки и Беляковки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 31 раз. Враг пытался продвинуться вблизи Верхней Терсы, Новоселовки и Гуляйпольского, а также в сторону Подорожнего, Воздвижевки, Староукраинки, Святопетровки, Копанов, Привольного, Ровного, Цветкового и Чаривного.

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На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в сторону Щербаков и Белогорья.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по одиннадцати районам сосредоточения живой силы противника, одной артиллерийской системе, двум пунктам управления беспилотными летательными аппаратами и трем складам материально-технического обеспечения.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1350 человек. Также уничтожены один танк, шесть боевых бронированных машин, 71 артиллерийская система, одно средство противовоздушной обороны, тринадцать наземных робототехнических комплексов, 1952 беспилотных летательных аппарата, 492 единицы автомобильной техники и две единицы специальной техники противника.