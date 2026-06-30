Найгарячіші напрямки фронту: Покровський, Слов’янський, Гуляйпільський. За добу 227 боєзіткнень, - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському, Гуляйпільському, Слов’янському та Лиманському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Обстріли України

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 237 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9618 дронів-камікадзе та здійснили 2835 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 35 - із реактивних систем залпового вогню.

На Сумщині ворог завдав авіаційних ударів по районах Сум, Лужків та Суходолу, по Глухову ворог застосував ракетного удару.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог штурмував шість разів. Водночас агресор здійснив 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили п’ятнадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Вовчанська, Синельникового, Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Ізбицького, Лимана, Охрімівки, Шев'яківки та Хатнього.

На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти одинадцять разів атакували в районах населених пунктів Дробишеве та Лиман, а також у напрямку Шийківки, Новомихайлівки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 23 штурмові дії, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Різниківка, Закітне та Крива Лука, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

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На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 22 атаки. Здійснювали спроби просувань в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Миколайпілля, також проявляли активність у напрямку Новопавлівки та Степанівки.

Велику кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 22 атаки. Ворог виявляв активність поблизу Родинського, Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у бік Матяшевого, Добропілля, Котлиного, Софіївки, Вільного, Ганнівки, Шевченка, Удачного, Новопавлівки та Біляківки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 31 раз атакували. Ворог намагався просунутися поблизу Верхньої Терси, Новоселівки та Гуляйпільського, а також у бік Подорожнього, Воздвижівки, Староукраїнки, Святопетрівки, Копанів, Привільного, Рівного, Цвіткового та Чарівного.

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На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік Щербаків та Білогір'я.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили противника, одну артилерійську систему, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та три склади матеріально-технічного забезпечення.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1350 осіб. Також знешкоджено один танк, шість бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, тринадцять наземних робототехнічних комплексів, 1952 безпілотні літальні апарати, 492 одиниці автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки ворога.