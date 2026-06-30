Из-за ударов Украины усугубляются топливные проблемы в армии РФ, - Трегубов

Перебои с топливом фиксируются даже в боевых подразделениях РФ. Украинские удары по тылам ослабляют логистику и снабжение оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинского радио заявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

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"Дальнобойные удары Сил обороны Украины по военным и энергетическим объектам на территории государства-агрессора РФ - это очень эффективное средство воздействия непосредственно на ситуацию в России. Ведь последствия начатой Путиным войны теперь ощущают как российское общество от Брянщины до Сахалина, так и вражеская армия. И "перебои с топливом начинаются в боевых частях РФ", - отметил Трегубов.

Удары по НПЗ влияют на Крым и южную группировку РФ

При этом он подчеркнул, что удары по объектам вроде Славянска-на-Кубани имеют стратегические последствия для логистики противника.

"Если говорить конкретно об атаке на Славянск-на-Кубани, то это окончательно похоронит любые надежды на возобновление поставок топлива в Крым". А значит, и на возможности его поставки для южной группировки российских войск. То есть это заметят все, и "в конечном итоге можно сказать, что война пришла на территорию Российской Федерации. И не ограниченно, как это было во время Курской операции, а в целом", - добавляет офицер.

Последствия ощутят по всей России

В случае продолжения системных ударов по топливной инфраструктуре эффект станет общенациональным, считает военный.

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"Это заметят и российское общество от Брянщины до Сахалина, и это очень хорошо заметят в российской армии", - отметил Трегубов.

Он добавил, что сокращение перерабатывающих мощностей и проблемы с распределением ресурсов могут вызвать внутренний логистический кризис в РФ.

По оценке пресс-секретаря, последствия украинских ударов уже выходят за рамки отдельных эпизодов и оказывают системное влияние на ситуацию в РФ.

"В конечном итоге можно сказать, что война пришла на территорию Российской Федерации", - подытожил он.

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